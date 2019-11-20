Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte detaylar...

ATV ekranlarında bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, sezonunun en büyük yapımı olarak gösteriliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi pek çok büyük ismin bulunduğu yapım Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi niteliğinde ekranlara gelecek. Osmanlı'nın kuruluşu ve yükselişini konu alacak olan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte bu soruların yanıtları…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…