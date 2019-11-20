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nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başlamasına kısa bir süre kala pek çok kişi ‘’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar ve daha birçok başarılı ismin bulunduğu dizi, yeni sezonunun en büyük yapımı olarak gösteriliyor. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresidir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 19:27
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte detaylar...

ATV ekranlarında bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, sezonunun en büyük yapımı olarak gösteriliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi pek çok büyük ismin bulunduğu yapım Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi niteliğinde ekranlara gelecek. Osmanlı'nın kuruluşu ve yükselişini konu alacak olan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte bu soruların yanıtları…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresi? İşte detaylar...
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