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Sofia karakterini canlandıran kimdir? ?

dizisi yayın hayatına başlıyor. Genç oyuncular ile yetenekli isimlerin bir araya geldiği oyuncu kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan kimdir sorusu, henüz dizi ekrana gelmeden araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterini canlandırmaya hazırlanan Alma Terzic, daha önce çeşitli dizilerde rol aldı. Güzel oyuncunun asıl büyük çıkışını, Kuruluş Osman dizisi ile yapması bekleniyor. Öyle ki henüz dizi yayın hayatına başlamadan sorusunun yanında yetenekli oyuncunun yaşı, boyu, nereli olduğu, daha önce hangi dizi ve filmlerde oynadığı da araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:42
Kuruluş Osman Sofia karakterini canlandıran Alma Terzic kimdir? Alma Terzic nereli?

dizisinde Sofia karakterinde ekranlarda boy göstermeye hazırlanan 'in, dizinin en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de yayına gireceği gün merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanları ile birlikte seyircinin heyecanı artmıştı.

Dizinin, ATV ekranlarında 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyiciyi ile buluşacağının açıklanması ve oyuncu kadrosunun paylaşılması ile birlikte dizinin oyuncuları hakkında yapılan araştırmalar arttı. Dizinin henüz yayına girmeden araştırılan oyuncularından bir tanesi de Sofia karakterini canlandıran Alma Terzic. Güzel ve yetenekli oyuncu hakkında yapılan , kaç yaşında, boyu kaç, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı gibi sorular; şimdiden araştırılmaya başlandı.

İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman Sofia karakterini canlandıran Alma Terzic kimdir? Alma Terzic nereli?
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