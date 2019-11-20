Kuruluş Osman Sofia karakterini canlandıran Alma Terzic kimdir? Alma Terzic nereli?

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterinde ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Alma Terzic'in, dizinin en dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Ülkemizin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde de yayına gireceği gün merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanları ile birlikte seyircinin heyecanı artmıştı.

Dizinin, ATV ekranlarında 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyiciyi ile buluşacağının açıklanması ve oyuncu kadrosunun paylaşılması ile birlikte dizinin oyuncuları hakkında yapılan araştırmalar arttı. Dizinin henüz yayına girmeden araştırılan oyuncularından bir tanesi de Sofia karakterini canlandıran Alma Terzic. Güzel ve yetenekli oyuncu hakkında yapılan Alma Terzic kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, daha önce hangi dizilerde oynadı gibi sorular; şimdiden araştırılmaya başlandı.

İşte güzel oyuncu hakkında merak edilenler…