Kuruluş Osman dizisinde Tursun karakterini canlandıracak olan Ali Sinan Demir kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ATV'de bu akşam yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın oyuncularından en dikkat çeken isim Ali Sinan Demir oldu. Birçok tiyatro oyununda rol alan oyuncu bu sefer karşımıza Tursun rolüyle çıkacak. Peki Kuruluş Osman Tursun kimdir? Ali Sinan Demir'in canlandırdığı Tursun'un tarihteki yeri nedir?

ALİ SİNAN DEMİR KİMDİR?

1999 yılında H.Ü Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Ali Sinan Demir, Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Geyikler Lanetler" adlı oyunda oynadı. 2005 yılı itibariyle, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde oynadı.

Ali Sinan Demir, günümüzde Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer almıştır. Dizide Tursun karakterine can verecek.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Hırçın Kız , Grumio 2018

Antrikot , Oyuncu 2017

Geyikler Lanetler , 1999

TURSUN BEY'İN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Tursun Bey, II. Mehmed'e adanmış bir kronik yazan bir Osmanlı bürokratı ve tarihçisi idi.

Tursun Bey, İstanbul'un zaptında bizzat bulunmuştur. Divan katibi, Anadolu ve Rumeli defterdarlığı makamlarında görev yapmış bir tarihçimizdir. Dursun Bey'in elimizde olan tek eseri yazmış olduğu "Tarih-i Ebu'l Feth-Sultan Mehmet Han" isimli eseridir. Bu eser II. Mehmet'in ve II. Bayezid'in saltanatının ilk 6 senesini içermektedir. Tursun Bey bu eserine Târîh-i Ebü'l-Feth adını vermiştir. Eserin günümüz Türkçesindeki karşılığı Fetih Babası Fatih'in Tarihi anlamına gelmektedir.