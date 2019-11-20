Kuruluş Osman Yorgopolos karakterini canlandıran Yaşar Aydınoğlu kimdir? Yaşar Aydınoğlu kaç yaşında?

Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri yoğun olarak araştırılıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelecek olan dizi heyecan içerisinde bekleniyor. Dizide Yorgopolos karakterine hayat verecek olan Yaşar Aydınlıoğlu ismi de merak edildi. Peki Yaşar Aydınlıoğlu kimdir?

YAŞAR AYDINLIOĞLU KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yaşar Aydınlıoğlu, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'de Seslendirme dublaj okudu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yasar Aydınlıoğlu televizyon ekranlarında tanıdığımız gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol alarak oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Muhteşem Yüzyıl'da Turgut Reis, Filinta'da Redif Paşa, Ezel'de ise İskender Bey rollerini canlandırdı.

Ünlü oyuncu daha önce aralarında Kurtlar Vadisi, Adanalı, Akasya Durağı , Sen Anlat Karadeniz , Vatanım Sensin ve Arka Sokaklar'ın da bulunduğu çok sayıda dizide görev aldı.

Yaşar Aydınlıoğlu, birçok reklam filminde de oynamıştı.

En son yer aldığı Show Tv 'de ' Nöbet' dizisinde yer alan Yaşar Aydınlıoğlu, günümüzde Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer almıştır. Dizide Yorgopolos karakterine can verecek.