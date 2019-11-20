Osman Bey’in eşi Burçin Hatun’u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıracak dizisi Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelecek olan dizide Burak Özçivit'in partneri Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar ismi merak ediliyor. Genç ve güzel model daha önce de başka projelerde rol almış, adından ve başarısından oldukça söz ettirmiştir. Peki Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşındadır?

OSMAN BEY'İN EŞİ BURÇİN HATUN'U CANLANDIRAN ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir?