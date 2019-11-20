Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Türkiye'de ekrana gelen dizi ve filmler reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Salı akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'de Çocuk, Kanal D'de Azize yeni bölümleriyle ekrana geldi. Dizi severler '' 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına yeni başlayan Azize reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini geçecek mi merak konusu oldu. Geçene hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kimseye kaptırmamıştı. Peki 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon kanallarında 19 Kasım akşamı diziler ve filmler damgasını vurdu. Haberimizde, 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarına dair bilgilere erişebilirsiniz.