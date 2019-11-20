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sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlara gelen yapımlar sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya rekabet ediyor. En çok izlenen dizi ve filmler arasında Star TV’de Çocuk, ’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’de Azize yer aldı. Her gün bir önceki günün TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kanal D’de ilk defa yayınlanan Azize dizisi reytinglerde birinci olabilecek mi merak konusu oldu. Geçen hafta Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Çocuk dizisi sıralamanın gerisinde yer aldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:27
Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Türkiye'de ekrana gelen dizi ve filmler reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Salı akşamı 'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV'de Çocuk, Kanal D'de Azize yeni bölümleriyle ekrana geldi. Dizi severler '' 19 Kasım sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına yeni başlayan Azize reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini geçecek mi merak konusu oldu. Geçene hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kimseye kaptırmamıştı. Peki 19 Kasım açıklandı mı? Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon kanallarında 19 Kasım akşamı diziler ve filmler damgasını vurdu. Haberimizde, 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarına dair bilgilere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Azize reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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