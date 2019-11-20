Riddick filmi konusu ne? Vin Diesel’in başrolünde oynadığı Riddick filminin oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

Kendi insanlarının ihanetine uğrayan bir karakterin, yaşamın olmadığı ıssız bir gezegende kendini bulması ve bu gezegenin zannettiği kadar ıssız bir yer olmadığı fark etmesiyle birlikte gelişen olayları konu edinen Riddick filmi, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon ve bilim kurgu türlerinin esintilerinin bir arada bulunduğu filmin başrollerinde Vin Diesel ve Karl Urban bulunuyor. Kanada'nın kuzeyinde, Quebec bölgesinde çekimleri tamamlanan filmin oyuncu kadrosu Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Matthew Nable, Dave Batista gibi isimlerden oluşuyor. İşte Riddick filmi ile ilgili merak edilen konusu ve oyuncuları konularının yanı sıra Riddick filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı.

RİDDİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.

RİDDİCK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aksiyon ve bilim kurgu türlerini bir araya getiren hikâyeyi David Twohy yönetirken, başrolde Vin Diesel'e ve Karl Urban eşlik ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Katee Sackhoff, Jordi Mollà, Matthew Nable, Dave Batista gibi isimler yer alıyor.

RİDDİCK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kanada'da, Quebec'in kuzeyinde gerçekleştirilmiştir.