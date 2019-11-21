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filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosu burada!

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2015 yapımı aksiyon filminin yönetmeni Bharat Nalluri olup güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Gizli olayların ortaya çıkarılış tarzının heyecanlı bir dille anlatıldığı film oldukça merak ediliyor. İngiliz istihbarat örgütü MI5 ajanları, CIA’in en çok arananlar listesindeki bir teröristi teslim etmek için buluşma noktasına giderken Londra trafiğinde sıkışır ve hikaye burada başlar. İzlemek isteyenlerin bir kez daha izleyeceği, ilk kez izleyecek olanların ise merakla beklediği nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosu burada!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:03
Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosu burada!

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Casuslar filmi için heyecan dorukta. Aksiyon türünde olan film 2015 yapımı olup güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekiyor. Gizli olayların ortaya çıkarılışının heyecanlı ve aksiyon dilinde bir betimleme ile tasvir edildiği Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar oyuncu kadrosunda kimler var?

CASUSLAR FİLMİ KONUSU

İngiliz istihbarat örgütü MI5 ajanları, CIA'in en çok arananlar listesindeki bir teröristi teslim etmek için buluşma noktasına doğru ilerlerken Londra trafiğinde sıkışıp kalırlar. Bu sırada motosikletlerle gelen silahlı kişiler, teröristi MI5'in elinden kurtararak kaçarlar. MI5'in terörle mücadele şefi Harry Pearce bu kaçıştan sorumlu tutulan kişidir ve olaydan kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştur.

CASUSLAR FİLMİ OYUNCU KADROSU

Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle, Lara Pulver, Elyes Gabel, Tuppence Middleton, Tim McInnerny ve Eleanor Matsuura.

KİT HARINGTON KİMDİR?

Kit Harington tam adı ile Christopher Catesby Kit Harington 26 Aralık 1986, Londra doğumlu, İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu.

1992 ve 1998 yılları arasında Southfield'de okudu. Daha sonra 1998 ve 2003 yılları arasında Chantry Yüksek Okulu'na devam etti. 2003 ve 2005 yılları arasında Drama ve Tiyatro Çalışmaları okudu, Worcester Sixth Form College'e katıldı. 2008 yılında Londra Üniversitesi merkez fakültesi konuşma ve drama bölümünden mezun oldu. Sessiz Tepe: Karabasan ve Seventh Son filmlerinde de rol aldı. Ayrıca, Game Of Thrones dizisinde Jon Snow isimli karakteri canlandırmaktadır.

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Casuslar filminin konusu nedir? Casuslar filmi oyuncu kadrosu burada!
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