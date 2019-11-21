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dizisi oyuncuları ve karakterleri! İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

ATV’nin yeni sezondaki en iddialı dizisi için geri sayım başladı. , 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyiciler ile buluşacak. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar ve daha birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin tam kadrosu da belli oldu. arasında sürpriz isimlerde yer alıyor. Reyting rekorları kırması beklenen dizi hakkında merak edilen tüm ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman dizisinde oynayan tüm oyuncular ve canlandıracağı karakterler!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 08:32
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri! İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Türkiye ve dünya üzerinde birçok kişi tarafından heyecanla beklenen dizi için beklenen gün geldi, çattı. 'ın 1. bölümü öncesi dizide yer alacak oyuncular da merak konusu oldu. Osman Gazi'nin hayatının konu olarak ele alınacağı dizide birçok ünlü isim yer alacak. Bu isimlerin dizide hayat vereceği karakterler de kesinleşti. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve ilk bölüm öncesi merak edilenleri buradan öğrenebilirsiniz. İşte ve oynayacakları karakterler!

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

ATV'nin 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak dizisinde yer alacak oyuncular da belli oldu. Kuruluş Osman dizisi kadrosunda birçok sürpriz isim de yer alıyor.

İşte Kuruluş Osman dizisinde oynayacak oyuncular;

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Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve karakterleri! İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu
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