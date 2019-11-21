Kuruluş Osman Dündar'ı Ragıp Savaş kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kaç yaşında?

Kuruluş Osman dizisi bugün ATV'de izleyicisiyle buluştu. Dizi başlamadan Ertuğrul Bey'in kardeşi, Osman Gazi'nin amcası olan olan Dündar Bey en çok merak edilen isimlerden biri oldu. On binlerce vatandaş '' Kuruluş Osman Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kimdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu tiyatro oyunlarında da başarısını göstermiştir. İzmit'te dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Peki Kuruluş Osman Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kimdir?

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR KARAKTERİNİ CANLANDIRAN RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Kuruluş Osman'da Dündar karakterine can veren Ragıp Savaş hayat hikayesi merak ediliyor. Haberimizde, Ragıp Savaş yaşı, biyografisi ve memleketi hakkında detaylara erişebilirsiniz…