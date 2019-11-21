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kimdir? dizisinde Dündar karakterini canlandıran ?

ATV’nin yeni dizisi bugün yayın hayatına başladı. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini izleyicisiyle buluşturacak olan dizide Osman Gazi’nin amcasını canlandıran ana karakterlerden biri oluyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ karakterini canlandıran ?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Dizinin tanıtım fragmanlarında nefes kesen sahnelere yer verilirken oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Dündar karakterine hayat verecek olan Savaş birçok yapımda başarılı işlere imza atmıştır. Peki Kuruluş Osman Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında? Aslen nereli?

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:37
Kuruluş Osman Dündar'ı Ragıp Savaş kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kaç yaşında?

dizisi bugün ATV'de izleyicisiyle buluştu. Dizi başlamadan Ertuğrul Bey'in kardeşi, Osman Gazi'nin amcası olan olan Dündar Bey en çok merak edilen isimlerden biri oldu. On binlerce vatandaş '' karakterini canlandıran kimdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu tiyatro oyunlarında da başarısını göstermiştir. İzmit'te dünyaya gelen Ragıp Savaş İsmet İnönü İlkokulu, Merkez Ortaokulu, İzmit Lisesi son olarak Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olarak eğitimi hayatını tamamlamıştır. Peki Kuruluş Osman Dündar karakterini canlandıran ?

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR KARAKTERİNİ CANLANDIRAN RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Kuruluş Osman'da Dündar karakterine can veren Ragıp Savaş hayat hikayesi merak ediliyor. Haberimizde, Ragıp Savaş yaşı, biyografisi ve memleketi hakkında detaylara erişebilirsiniz…

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Kuruluş Osman Dündar'ı Ragıp Savaş kimdir? Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterini canlandıran Ragıp Savaş kaç yaşında?
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