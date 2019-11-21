Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!

ATV ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dizide Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ismi merak edilmeye başlandı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Törer genç yaşta ekranlarda boy gösterecek bir dizide rol alacak. Ata binip yüzmeyi çok seven ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisi için çalışmalarına hız kazandırmıştı. Şimdi ise Bala Hatun karakteriyle karşımıza çıkacak. Burak Özçivit'in partneri olan Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN RABİA BALA HATUN'U CANLANDIRAN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

ATV ekranlarına gelecek olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizide Rabia Bala Hatun'u canlandıracak olan Özge Törer ismi merak ediliyor.Henüz genç bir oyuncu olan Özge Törer kimdir, kaç yaşındadır?