Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!

dizisinde karakterini canlandıran kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!

ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak edilirken aynı zamanda dizinin ilk bölümü için de heyecan dorukta. karakterini canlandıran ismi de oldukça araştırılıyor. Henüz genç bir oyuncu olan güzel isim şu an üniversite öğrencisi. Peki; Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşındadır?

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:35
Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!

ATV ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Dizide Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ismi merak edilmeye başlandı. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Törer genç yaşta ekranlarda boy gösterecek bir dizide rol alacak. Ata binip yüzmeyi çok seven ünlü oyuncu Kuruluş Osman dizisi için çalışmalarına hız kazandırmıştı. Şimdi ise Bala Hatun karakteriyle karşımıza çıkacak. Burak Özçivit'in partneri olan Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında?

KURULUŞ OSMAN RABİA BALA HATUN'U CANLANDIRAN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

ATV ekranlarına gelecek olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizide Rabia Bala Hatun'u canlandıracak olan Özge Törer ismi merak ediliyor.Henüz genç bir oyuncu olan Özge Törer kimdir, kaç yaşındadır?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman dizisinde Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN