Olur Olur: Bal Gibi Olur filminin konusu nedir? Olur Olur: Bal Gibi Olur nerede çekildi? İşte oyuncular!

Bir eczanede kalfa olarak çalışan Ali'nin kapıdan içeri giren bir kadını gördüğü anda hayatı alt üst olur çünkü küçükken hayallerini süsleyen kadın olan Azra'dır. Ali, Azra'yı elde etmek ister anca umutsuzluğa kapılmıştır. Tam o sırada "Yaşam Koçu Zihni" yi görür ve indirimden yararlanacak şanslı kişi de kendisidir. İşte hikaye burada başlar. Olur Olur: Bal Gibi Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olur Olur: Bal Gibi Olur nerede çekildi?

OLUR OLUR: BAL GİBİ OLUR FİLMİ KONUSU

Kendi hayatları çok da yolunda olmayan yaşam koçu Zihni ve asistanının, tek müşterileri Ali'nin hayatını son derece farklı ve yaratıcı teknikler kullanarak hayatını yoluna sokma çabalarına siz de ortak olun. Ali'nin sıradan hayatı, kalfa olarak çalıştığı eczaneye çocukken aşık olduğu Azra'nın gelmesiyle değişir. Ali, Azra'yı hiç bir şekilde tavlayamayacağını anladığı anda internette karşısına çıkan "Yaşam Koçu Zihni" ilânına, büyük bir indirimden faydalanacak "şanslı kişi" olduğuna inanarak tıklar ve ilânda yazılı adrese gider. Macera işte o zaman başlar.

OLUR OLUR: BAL GİBİ OLUR OYUNCU KADROSU

Kerem Çakıroğlu'nun yönetmenliğinde çekilen komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Alper Kul, Şinasi Yurtsever, Onur Buldu, Yılmaz Gruda, Ayça Varlıer ve Ali Kobanbay gibi pek çok zengin isim yer alıyor.

OLUR OLUR: BAL GİBİ OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olur Olur: Bal Gibi Olur filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.