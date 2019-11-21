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'ın ’u kimdir? ?

dizisi bu akşam ATV ekranlarında başlayacak. İlk bölümle ilgili tanıtımın yayınlanmasının ardından dizi merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelecek olan Kuruluş Osman'da karakterine hayat veren ismi merak edilir oldu. Genç ve güzel oyuncu 2017 yılının Best Model of The World birincisi olan güzel oyuncunun performansı ve güzelliği herkesin dilinde. Peki; 'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran ? İşte Aslıhan Karalar biyografisi!

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 09:38
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıracak dizisi için geri sayım başladı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelecek olan dizide Burak Özçivit'in partneri 'in eşi 'u canlandıran ismi merak ediliyor. Genç ve güzel model daha önce de başka projelerde rol almış, adından ve başarısından oldukça söz ettirmiştir. Peki ? Aslıhan Karalar kaç yaşındadır?

OSMAN BEY'İN EŞİ BURÇİN HATUN'U CANLANDIRAN ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir?

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında?
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