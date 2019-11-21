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açıklandı mı? 20 Kasım Çarşamba sıralaması nedir?

20 Kasım sonuçlarına ilişkin vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Dün ilk bölümüyle ekranlarında yayınlanan dizisi izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Dün milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’ın reyting sıralaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 20 Kasım açıklandı mı? Bu hafta sıralamada birinci olması beklenen Kuruluş Osman ve diğer dizilerin reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 09:11
Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman reyting sıralaması nedir?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin final yapmasının ardından dün akşam ilk bölümüyle ATV'de ekranlara gelen Kuruluş Osman izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin hayranları sabah saatlerinden itibaren 'Kuruluş Osman reyting sonuçları kaçıncı oldu' araştırmalarını yapıyorlar. Peki, 20 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırlarken, günün birinci olan yapımını sizler ile açıklandıktan hemen sonra paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 KASIM ÇARŞAMBA KURULUŞ OSMAN REYTİNG SIRALAMASI NEDİR?

Medya gündemini takip eden vatandaşlar 20 Kasım reyting sonuçları araştırmalarında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de reyting sonuçlarını sizler ile paylaştık…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman reyting sıralaması nedir?
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