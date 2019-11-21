Beyazperdeden televizyon ekranlarına taşınan Yeşil Yol filmi izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Hem fantastik hem polisiye konulu film 2000 yılında vizyona girmiş ve yüksek hasılat yapmıştır. M. C. Duncan ile Tom Hanks'ın mükemmel oyunculuklarıyla zirve yapan film için geri sayım başladı. Stephen King romanından uyarlanan yeşil yol filmi kesinlikle bir başyapıt. Peki Yeşil Yol filmi konusu nedir, gerçek mi? Yeşil Yol oyuncuları kimler?

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

Tom Hanks: Paul Edgecomb

David Morse: Brutus 'Brutal' Howell

Bonnie Hunt: Jan Edgecomb

Michael Clarke Duncan: John Coffey

James Cromwell: Hal Moores

Michael Jeter: Eduard 'Del' Delacroix

Graham Greene: Arlen Bitterbuck

Doug Hutchison: Percy Wetmore

Yeşil Yol filmi Stephen King'in kitabından uyarlanmıştır.