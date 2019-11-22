Buz Depremi filmi konusu nedir? 2010 yapımı Buz Depremi oyuncuları kimler?

Bilim Kurgu konulu Buz Depremi filmi beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Filmin oyuncuları ve konusu merakla araştırılırken filmde korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmesini izleyeceğiz. 2010 yapımı heyecan dolu filmde dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Peki Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu!

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim Kurgu türündeki 2010 yapımı Buz Depremi filmi bu akşam Show TV'de 23.15- 00.45'te yayınlanacak. Haberimizde, Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

BUZ DEPREMİ KONUSU;

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI;

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Paul Ziller

Senarist: Paul Ziller , David Ray

Yapımı: 2010 - ABD