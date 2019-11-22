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filmi konusu nedir? 2010 yapımı kimler?

filmi için geri sayım başladı. Doğal afeti konu alan filmde heyecan ve aksiyonu bir arada yaşayacağız. Cuma akşamını evde geçirmek isteyenler şimdiden filmin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Beyazperdeden sonra televizyonda ekrana gelecek filmin başrolünde ünlü isimler yer alıyor. İzlemek isteyenlerin bir kez daha izleyeceği, ilk kez izleyecek olanların ise merakla beklediği Buz Depremi filmi konusu nedir? Saat kaçta başlayacak? kimler?

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:10
Buz Depremi filmi konusu nedir? 2010 yapımı Buz Depremi oyuncuları kimler?

Bilim Kurgu konulu Buz Depremi filmi beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Filmin oyuncuları ve konusu merakla araştırılırken filmde korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmesini izleyeceğiz. 2010 yapımı heyecan dolu filmde dünyaca ünlü oyuncular yer alıyor. Peki Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu!

BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim Kurgu türündeki 2010 yapımı Buz Depremi filmi bu akşam Show TV'de 23.15- 00.45'te yayınlanacak. Haberimizde, Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

BUZ DEPREMİ KONUSU;

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI;

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Paul Ziller

Senarist: Paul Ziller , David Ray

Yapımı: 2010 - ABD

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