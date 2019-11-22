Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan kaç yaşında?

Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya hesabından yeğeni için dua isteyen Ceylan üzüntüsünü dile getirirken aynı zamanda yoğun bakımda olduğu için durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. 2017 yılında bir yarışma programına katılan Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan kaç yaşındadır?

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.

YEĞENİ İÇİN DUA İSTEDİ!

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, yoğun bakımda.

Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

"Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin"