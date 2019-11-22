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filminin konusu nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. 2015 yılı yapımı film komedi ve macera türünde olup 11 yaşındaki Felix karakterinin maceralarını anlatıyor. Orijinal adı Help I Shrunk My Teacher olan film izleyicisini bekliyor. Peki nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:18
Eyvah Öğretmenim filminin konusu nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Eyvah Öğretmenim filmi için heyecan dorukta. Almanya yapımı film 2015 yılına ait olup komedi ve macera türlerini içeriyor. 11 yaşındaki Felix'in ilginç maceralarının anlatıldığı film hem sürükleyici hem eğlendirici. Peki; Eyvah Öğretmenim filminin konusu nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİNİN KONUSU

11 yaşındaki Felix, ölen eski okul müdürünün ruhu sayesinde, hiç sevilmeyen yeni okul müdürü Schmitt-Gössenwein'ı 15 cm boyuna küçültmüştür. Ancak şimdi çok daha büyük bir problem vardır. Sürekli sırt çantasında bulunan müdür, Felix'e ayak bağı olmaktadır.

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein

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Eyvah Öğretmenim filminin konusu nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?
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