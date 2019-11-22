Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Eyvah Öğretmenim filmi için heyecan dorukta. Almanya yapımı film 2015 yılına ait olup komedi ve macera türlerini içeriyor. 11 yaşındaki Felix'in ilginç maceralarının anlatıldığı film hem sürükleyici hem eğlendirici. Peki; Eyvah Öğretmenim filminin konusu nedir? Eyvah Öğretmenim oyuncuları kimler?

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİNİN KONUSU

11 yaşındaki Felix, ölen eski okul müdürünün ruhu sayesinde, hiç sevilmeyen yeni okul müdürü Schmitt-Gössenwein'ı 15 cm boyuna küçültmüştür. Ancak şimdi çok daha büyük bir problem vardır. Sürekli sırt çantasında bulunan müdür, Felix'e ayak bağı olmaktadır.

EYVAH ÖĞRETMENİM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Anja Kling, Oskar Keymer, Axel Stein