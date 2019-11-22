Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanıyor! 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler kızıştı!

Fatih Ürek'in eğlenceli yarışma programı Gelinim Mutfakta puan durumuna göre haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler hünerlerini göstermeye kaynanalar puanlamaya devam ediyor. Kanal D'nin iddialı yarışmasında Gamze, mutfağının etrafını kapatarak gelinlerin kendi alanına gelmelerini engellemeye çalışıyor! Hafta finalinde altın kazanan ve elenen kişi belli oluyor. Peki 22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Puan durumu nasıl sonuçlandı? Haftanın finalinde altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 22 KASIM

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Haberimizde, 22 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumuna ve merak edilenlere erişebilirsiniz.

22 Kasım Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanınca haberimize eklenecektir.

BU HAFTA NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 400. Bölüm Fragmanı yayında! Şaheste Hanımdan, gelini Melike'ye altın resti!

Şaheste Hanım, gelini ile yaşadığı çeyrek altın krizine son noktayı koyuyor! Melike'den aldığı tüm çeyrek altınları kendisine iade ediyor! Gamze, mutfağının etrafını kapatarak gelinlerin kendi alanına gelmelerini engellemeye çalışıyor! Hafta finalinde altın kazanan ve elenen kişi belli oluyor!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Günlük değerlendirme sonucunda, 7 puan toplayan Naciye sonuncu oldu, Naciye'yi 11 puanla Duygu takip etti. Gün birincisi 13 puanla Elif ve Melike oldu. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Melike oldu.

Haftalık değerlendirme sonucunda son ikiye Naciye ve Duygu oldu. 49 puan toplayan Hanım Fırat ve kayınvalidesi Naciye Ersoy, Gelinim Mutfakta'dan elendi. Duygu 54 puanla son anda elenmekten kurtuldu. Beş altın bileziğin sahibi ise 67 puan toplayan Elif oldu, 59 puan toplayan Melike haftayı ikinci tamamladı.