Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça ATV tarafından yayınlandı mı? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı izle!

Kuruluş Osman 1. Bölüm izlemek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden araştırmalara başladı. Başrollerinde Burak Özçivit'in olduğu ve Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ATV dizisi geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında yayınlanmıştı. İzleyememiş olan kişiler internet üzerinden yayınlanmasını beklerken bölümü ATV ekranlarından izleyen vatandaşlar da Kuruluş Osman 2. fragman yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. Bölüm tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM ATV EKRANLARINDAYDI!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk bölümüyle Tüm Kişiler' de % 15,73 izlenme oranı ve % 34,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 13,48 izlenme oranı ve % 31,94 izlenme payı, 20+ABC1'de % 16,17 izlenme oranı ve %35,54 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Haberimizin devamından Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanını izleyebilir, ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...