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sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Perşembe ekrana gelen yapımlar arasında ATV’de , FOX TV’de yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ Reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Mucize Doktor birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova üçüncü olmuştu. Yayınlanan dizi ve programların hayranları, izledikleri dizilerin birinci olması için ekran başından bir an olsun ayrılmıyor. Peki 21 Kasım Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:46
Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler sonuçlarında zirvenin sahibini merak ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de , Fox TV'de yer aldı. Dizi severler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarında Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 21 Kasım reyting sonuçlarına dair merak edilenlere haberimizde erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Kasım reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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