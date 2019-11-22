Yemin 125.bölüm fragmanı yayında mı? Emir, Reyhan’ı koruyor! Yemin 124.son bölümde neler oldu?

Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Kanal 7'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde Cemre hain planlar peşindedir. Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen Yemin 124.bölümde Reyhan Cemre ve Emir'i bir arada görür ve yıkılır. Cemre ise Reyhan'a yeni bir darbe vurmak üzere harekete geçer. Peki Yemin son bölümde neler oldu?

YEMİN 125.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yemin Dizisi 125. son bölüm fragmanı yayınlandı

YEMİN 124.BÖLÜMDE NELER OLDU?

CEMRE'NİN HAİN PLANI

Yemin dizisinde bugün Reyhan Cemre ve Emir'i bir arada görür ve yıkılır. Cemre ise Reyhan'a yeni bir darbe vurmak üzere harekete geçer.

Cemre'yle Emir'i bir arada gören Reyhan hayal kırıklığı içindeyken, Cemre yeni planı için harekete geçer. Öfkeyle Narin'i kıran Kemal, olanları düzeltmek için bir çare arar. Narin karşılaştığı bilgi ise onu büyük bir korkuya sürükler.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EMİR'İN ÖFKESİ BİTMİYOR

Yemin dizisi son bölümde Reyhan'ın şüpheleri artar. Emir ise Reyhana karşı büyük bir öfke duyar. Bulduğu delille Reyhan'ın şüpheleri daha da artar. Emir ise Reyhan'a duyduğu öfkenin etkisindedir. Narin'in ilgisi Kemal'in duygularıyla yüzleşmesine sebep olur. Kemal' in tepkisi beklenmediktir…