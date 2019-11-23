Deliha filminin konusu nedir? 2014 yapımı Deliha oyuncu kadrosunda kimler var?

Komedi türündeki Deliha filmi için geri sayım sürüyor. Sinema tutkunları akşam ekrana taşınacak olan filmin konusunu ve oyuncularını merakla araştırıyor. 2014 yapımı filmde saf ve temiz kalpli bir kızın komik hikayesi anlatılıyor. İzlemekten keyif alacağınız ve tekrardan izlemek isteyeceğiniz filmde Zeliha'nın başından geçen olaylar kahkaha tufanı yaratacak. Başrolünde ünlü oyuncuların yer aldığı filmin konusu ise merak uyandırıyor. Peki Deliha filmi konusu nedir? Deliha oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Komedi konulu 2014 yapımı Deliha filmi bu akşam izleyicisiyle Kanal D'de saat 20.00'da buluşacak. Haberimizde, Deliha filmi konusu ve oyuncularına dair detaylara erişebilirsiniz.

DELİHA KONUSU;

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA OYUNCULARI;

Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı,Hülya Duyar, Cenk Durmazel, Korhan Herduran

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha filminin çekimleri İstanbul'un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.