Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. bölüm fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında heyecan zirvede yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde Kadıoğulları ve Mollaoğulları'nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. Haberimizde, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. Bölüm fragmanına ve son bölümde yaşananlara ulaşabilirsiniz.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. Bölüm Fragmanı yayında. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle 23 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 11.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız'ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız'ı hiç tanımadığı bir Kuzey'le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey'in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur.

Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları'nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır. İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe'dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe'nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır.

Pembe bu sefer, makus talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız'la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız'la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey'in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız'ı beklemektedir.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 10. Bölümünde; Yıldız'ın yirmi yıldır hayalini kurduğu an gelip çatmış, Yıldız dünyanın en mutlu kadını olmuştur. Ama Şule'nin gelişiyle birlikte dünyası başına yıkılmıştır. Çünkü Şule sadece Kuzey'i terk edip giden, sorun teşkil etmeyecek olan bir eski eş değildir. Kuzey için ne kadar önemsiz olursa olsun Kuzey'le Şule kâğıt üzerinde hala boşanmamıştır. Kuzey'in bile nerdeyse unuttuğu bu bilgi, Yıldız'ı dumura uğratır.

Bir kere daha aldatılmış, bir kere daha hevesleri yarıda kalmıştır. Yıldız'ın payına hep gözyaşı düşmektedir. Artık gerçekten her şeyden vazgeçecektir. Kuzey, Yıldız'ı ikna etmek için, Yıldız'ı kendine inandırmak için her şeyi yapar. Ama Yıldız'ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule'yi ikna etmeye çalışır.

Şule'nin şimdilik sorun çıkarmaya niyeti yoktur. Uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka bir beklentisi yoktur. Kuzey, bu yüzden tüm enerjisini Yıldız'a yoğunlaştırır.