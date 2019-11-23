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sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Arka Sokaklar, reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında ’de , Kanal D’de Arka Sokaklar, FOX TV’de yeni bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. FOX TV’de Cansu Dere’nin başrolde oynadığı Ferhat İle Şirin’in reytingleri merak edilirken, her gün bir önceki günün sıralaması belli olmaya devam ediyor. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de ATV'de ekrana gelen Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar ikinci olurken, AB grubunda Payitaht Abdülhamid üçüncü sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat ile Şirin reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 10:41
Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Televizyon ekranlarında dizi ve filmler sıralamada birinci olabilmek için kıyasıya rekabet içine girdi. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında 'de , Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de yeni bölümleriyle yayınlandı. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftaki sıralamada Total'de Hercai birinci olurken, Arka Sokaklar onu ikincilikle takip etti. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat ile Şirin reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Güncel reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 22 Kasım Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat ile Şirin reyting sonuçları hakkında detaylara erişebilirsiniz.

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