Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Arka Sokaklar, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Televizyon ekranlarında dizi ve filmler sıralamada birinci olabilmek için kıyasıya rekabet içine girdi. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Ferhat ile Şirin yeni bölümleriyle yayınlandı. Hal böyle olunca '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftaki sıralamada Total'de Hercai birinci olurken, Arka Sokaklar onu ikincilikle takip etti. Peki 22 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat ile Şirin reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Güncel reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 22 Kasım Arka Sokaklar, Hercai, Ferhat ile Şirin reyting sonuçları hakkında detaylara erişebilirsiniz.