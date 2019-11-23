Vay Arkadaş filmi bu akşam televizyon ekranında izleyicisiyle buluşacak. 2010 yapımı filmin konusu ve oyuncuları ise merak uyandırıyor. Aksiyon ve komedi türündeki fil hikayesiyle kendine çekiyor. Manik, Tik ve Dildo üç arkadaşın hikayesini izleyeceğimiz film Show TV'de yayınlanacak. Peki Vay Arkadaş filmi konusu nedir? Vay Arkadaş oyuncularında kimler var?

VAY ARKADAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan üç arkadaş Manik, Tik ve Dildo'nun, mahallenin dışına pek taşmayan sıradan ama kendi içlerinde hareketli bir şekilde devam eden heyecan, macera ve kahkaha dolu hayatlarını anlatan hikâyesi.

VAY ARKADAŞ OYUNCULARI;

Bülent Çolak

Fırat Tanış

Rasim Öztekin

Mete Horozoğlu

Demet Evgar

Vay Arkadaş (2010)

Vizyon Tarihi: 5 Kasım 2010

Süre: 96dk

Tür: Aksiyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Kemal Uzun

Senarist: Cüneyt İnay, Caner Güler

Yapımı: 2010 – Türkiye