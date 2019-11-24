Aşk Ağlatır 12.bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Nalan ortalığı ayağa kaldıracak!

Aşk Ağlatır 12.bölüm fragmanı yayınlandı. Yusuf ile Ada'nın zorlu aşkının anlatıldığı dizi kısa süre önce ekranlara gelmesine rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Show Tv ekranlarında yerini alan dizi her hafta yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Aşk Ağlatır yeni bölümde bu hafta; Yusuf, Ada'ya ondan vazgeçmeyeceğini söyleyecek ancak Ada onu kabul etmeyecek. Nalan ise bu duruma öfkelenip dedesini ona karşı kışkırtacak ve evi terk etmesine sebep olacak. Peki; Ada ile Yusuf kavuşacak mı? Aşk Ağlatır yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf'un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

Yusuf, Ada'ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf'un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat'la birlikte, Nalan'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada'nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru'nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf'un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.

AŞK AĞLATIR 12.BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 12. Bölüm (24 Kasım 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle!