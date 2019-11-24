Kimse Bilmez 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez yeni bölümde ağlatan kavuşma!

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak dizi Kimse Bilmez 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarının yer aldığı fragman oldukça çarpıcı. Dizinin yeni bölümünde büyük kavuşma yaşanacak ve izleyenler ekrana kilitlenecek. Kardeşler sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılacaklar. Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak? İşte Kimse Bilmez 23.bölüm fragmanı ve detayları!

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat tetiğe basacak mı?

KİMSE BİLMEZ 23. BÖLÜM FRAGMAN

Kimse Bilmez 23. Bölüm fragmanında olay olacak ağlatan kavuşma... "Buldum seni kardeşim"