Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı izle! Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yine bomba gibi geliyor!

Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı, dizinin bitmesinin hemen ardından vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Sevilen dizi her Pazar ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bu hafta, Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelmiş ve kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmişlerdi. Sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarıldılar. Peki, Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Güvercin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat tetiğe basacak mı?