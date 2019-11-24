Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı izle! Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yine bomba gibi geliyor!

Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı izle! Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yine bomba gibi geliyor!

ekranlarının sevilen ve başladığı günden beri Pazar günlerinin en çok seyredilen dizisi fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Başrollerinde ünlü oyuncu Keremcem’in olduğu dizinin yönetmen koltuğunda ise Hakan Eren ve Kartal Çidamlı oturuyor. Aile ve dram türündeki dizi başladığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin izleyicileri Kimse Bilmez 24. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 25.11.2019 02:01

Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı, dizinin bitmesinin hemen ardından vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Sevilen dizi her Pazar ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bu hafta, Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelmiş ve kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmişlerdi. Sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarıldılar. Peki, Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı!

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Güvercin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat tetiğe basacak mı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı izle! Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yine bomba gibi geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN