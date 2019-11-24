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1. bölüm tamamı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı hemen izle!

1. Bölüm ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlandı. Reyting rekorlarına imza atan iddialı dizi sosyal medyada izleyicileri tarafından övgü yağmuruna tutuldu. dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini anlatacak olan yapım milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi. ATV ekranlarından diziyi dün izleyememiş olan vatandaşlar internet üzerinden "Kuruluş Osman 1. Bölüm tamamı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. Bölüm yayınlandı mı? 2. Bölüm fragmanı ve dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.11.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 12:21
Kuruluş Osman 1. bölüm tamamı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı hemen izle!

1. Bölüm izlemek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden araştırmalara başladı. Başrollerinde Burak Özçivit'in olduğu ve Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dizisi geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında yayınlanmıştı. İzleyememiş olan kişiler internet üzerinden yayınlanmasını beklerken bölümü ATV ekranlarından izleyen vatandaşlar da Kuruluş Osman 2. fragman yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. Bölüm tamamı yayınlandı mı? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM ATV EKRANLARINDAYDI!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk bölümüyle Tüm Kişiler' de % 15,73 izlenme oranı ve % 34,01 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 13,48 izlenme oranı ve % 31,94 izlenme payı, 20+ABC1'de % 16,17 izlenme oranı ve %35,54 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Haberimizin devamından Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanını izleyebilir, ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

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Kuruluş Osman 1. bölüm tamamı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı hemen izle!
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