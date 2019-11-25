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oyuncuları kimler ve kaç yılında çekildi? Fırtına Tanrısı filmi konusu ne?

, günün en çok araştırılan yapıtları arasında öne çıkıyor. Aksiyon, drama ve korku türünde olan bu filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar, 'Fırtına Tanrısı oyuncuları kimler, konusu ne?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Haberimizin detaylarından Fırtına Tanrısı filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak ettiklerinizi bulabilir; tüm ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:42
Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler ve kaç yılında çekildi? Fırtına Tanrısı filmi konusu ne?

Fırtına Tanrısı filmi, günün merak edilen yapıtları arasında dikkat çekiyor. Zira, 2008 yılında çekilen aksiyon, drama ve korku türündeki film; bu akşam televizyon izleyicisi ile de buluşacak. Hâl böyle olunca da 'Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU

Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Baal ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba'al'ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

FIRTINA TANRISI OYUNCULARI

  • Jeremy London
  • Stefanie von Pfetten
  • Scott Hylands
  • David Lewis
  • Michael Kopsa
  • Elias Toufexis
  • Lexa Doig
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