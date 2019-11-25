Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler ve kaç yılında çekildi? Fırtına Tanrısı filmi konusu ne?

Fırtına Tanrısı filmi, günün merak edilen yapıtları arasında dikkat çekiyor. Zira, 2008 yılında çekilen aksiyon, drama ve korku türündeki film; bu akşam televizyon izleyicisi ile de buluşacak. Hâl böyle olunca da 'Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU

Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Baal ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba'al'ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

FIRTINA TANRISI OYUNCULARI

Jeremy London

Stefanie von Pfetten

Scott Hylands

David Lewis

Michael Kopsa

Elias Toufexis

Lexa Doig