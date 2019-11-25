Güvercin dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Güvercin dizisinin oyuncuları!

Pazar akşamları televizyon ekranlarına yeni katılacak olan dizi Güvercin merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin konusu da oldukça sürükleyici. Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayeti ile suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir ancak işler istediği şekilde gitmeyecektir. Star Tv ekranlarına gelecek olan Güvercin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı. Heyecan içerisinde ilk bölümün yayınlanmasını bekleyen dizi severler için iyi bir alternatif olan Güvercin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte dizi ile ilgili tüm detaylar!