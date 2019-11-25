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dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Güvercin dizisinin oyuncuları!

ekranlarında Pazar akşamı başlayacak olan dizi merak ediliyor. Televizyon ekranlarına yeni katılacak olan diziyi merak edenler şimdiden araştırma yapmaya başladılar. İntikamın doğurduğu büyük aşk olan Zülüf ile Kenan'ın aşkı çok konuşulacak. Başrollerini; Almila Ada, , Dilan Telkök, Mehmet Ali Nuroğlu, Menderes Samancılar gibi isimlerin paylaştığı Güvercin 1.bölüm fragmanı da yayınlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, senaryosunu Halil Özer'in kaleme aldığı nedir? Dizi nerede çekiliyor ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte dizinin ilk bölüm fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 25.11.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 21:18
Güvercin dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Güvercin dizisinin oyuncuları!

Pazar akşamları televizyon ekranlarına yeni katılacak olan dizi merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin konusu da oldukça sürükleyici. Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu'nun cinayeti ile suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir ancak işler istediği şekilde gitmeyecektir. ekranlarına gelecek olan fragmanı da yayınlandı. Heyecan içerisinde ilk bölümün yayınlanmasını bekleyen dizi severler için iyi bir alternatif olan nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

İşte dizi ile ilgili tüm detaylar!

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Güvercin dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Güvercin dizisinin oyuncuları!
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