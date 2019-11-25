Hekimoğlu konusu nedir? Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, kim kimdir?

Hekimoğlu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken yapımın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Dizi severler '' Hekimoğlu konusu ve oyuncuları kimler?'' şeklinde araştırma yapıyor. House M.D. uyarlaması ile başlayacak olan dizide Timuçin Esen başrolde yer alıyor. Kanal D'de yayınlanacak olan dizide tanı koyma ustası olan Hekimoğlu'nun hastaları iyi ederken, çalıştığı kişileri ise tavırlarıyla sürekli sinir etmesini izleyeceğiz. Peki Hekimoğlu dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi ne zaman başlayacak?

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hekimoğlu dizisi 'House M.D'' dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin tanıtım fragmanları izleyicisiyle buluşurken yayın tarihi henüz netleşmemiştir.

Dizide, Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

Okan Yalabık (Dr Orhan)

Ebru Özkan (Gaye)

Damla Colbay (Esin)

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Dizinin yapımcılığını bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstleniyor.