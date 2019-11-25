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konusu nedir? Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan dizi daha ilk bölümünden itibaren oldukça sevildi. Başrollerinde , Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı dizinin tam kadrosu belli olurken aynı zamanda dizinin konusu ne nerede çekildiği de merak ediliyor. Reytingleri alt üst edecek olan ve karakterleri kimler? Kuruluş Osman dizisinin konusu nedir?

Giriş Tarihi: 25.11.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 21:13
Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı ilk bölümü yayınlanan dizi oyuncuları ve konusu merak edildi. ATV ekranlarına gelen dizinin reyting rekorları kırması beklenirken ilk bölümü ile de nefesleri kesti. Başrollerinde birçok ünlü ve başarılı ismin yer aldığı dizinin her detayı hayranları tarafından takip edilirken arama motorlarında " ve konusu" araştırması yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda; nedir?

İşte dizinin oyuncu kadrosu ve konusu!

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Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?
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