Kuruluş Osman konusu nedir? Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor?

Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı ilk bölümü yayınlanan dizi Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu merak edildi. ATV ekranlarına gelen dizinin reyting rekorları kırması beklenirken ilk bölümü ile de nefesleri kesti. Başrollerinde birçok ünlü ve başarılı ismin yer aldığı dizinin her detayı hayranları tarafından takip edilirken arama motorlarında "Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu" araştırması yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu bağlamda; Kuruluş Osman konusu nedir?

İşte dizinin oyuncu kadrosu ve konusu!