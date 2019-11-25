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sonuçları açıklandı mı? 24 Kasım Kimse Bilmez, , sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen yapımlar sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında TRT1’de Şampiyon, Show TV’de , ATV’de Kimse Bilmez ve Star TV’de Güvercin dizisi yayınlandı. Star TV’nin yeni dizisi Güvercin reytinglerde zirvede Kimse Bilmez dizisiyle yarıştı. Dizi severler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sonuçlarda Total'de ve AB grubunda TRT 1'de ekrana gelen Andorra Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Karşılaşması zirveye oturmuştu. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 25.11.2019 10:11
Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Kasım Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekranlara gelen yapımlar arasında Show TV'de , TRT1'de Şampiyon, ATV'de Kimse Bilmez, Star TV'de Güvercin dizisi yer aldı. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Star TV'de Güvercin dizisi yayın akışına yeni başladı ve zirveye yerleşecek mi merak konusu oldu. Peki açıklandı mı? Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 24 Kasım Kasım Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır, Güvercin reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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