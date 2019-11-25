Zalim İstanbul 20.bölüm fragmanında neler oluyor? Nedim şirketi geri alacak mı? Zalim İstanbul yeni bölüme şaşırtan gelişme!

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizi severler '' Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki gelişmelerinde Köşk'te Ceren'i gören Agah bir anda deliye döner. Ceren'i evinde istemediğini söyleyen Agah'a tokat gibi bir cevap Nedim'den gelecektir. Nedim'in ev benim amca çıkışı salondaki herkesi tuzla buz eder. Peki Zalim İstanbul 20. bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı!

ZALİM İSTANBUL 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Nedim, planlarını uygulamaya geçiyor!

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler.