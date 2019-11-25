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20.bölüm fragmanında neler oluyor? şirketi geri alacak mı? Zalim İstanbul yeni bölüme şaşırtan gelişme!

Ekranların sevilen dizisi fragmanı yayında. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölümde ’den şoke eden hamle gelir. Dizi severler ‘’ Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde Karaçay ailesinde sular durulmuyor. Cemre zor durumda olduğu için Nedim onu köşke getirir. Agah sert çıkış yapsa da Nedim, Cemre’nin yanına durur. Nedim, sadece sözleri ile değil icraatları ile de savaşın başladığını kanıtlayacaktır. Peki Zalim İstanbul 20.bölümde neler oluyor? Agah ve Cemre arasında buzlar eriyecek mi? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti sizlerle...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:48

fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizi severler '' Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu haftaki gelişmelerinde Köşk'te Ceren'i gören Agah bir anda deliye döner. Ceren'i evinde istemediğini söyleyen Agah'a tokat gibi bir cevap 'den gelecektir. Nedim'in ev benim amca çıkışı salondaki herkesi tuzla buz eder. Peki Zalim İstanbul 20. bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı!

ZALİM İSTANBUL 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Nedim, planlarını uygulamaya geçiyor!

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler.

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Zalim İstanbul 20.bölüm fragmanında neler oluyor? Nedim şirketi geri alacak mı? Zalim İstanbul yeni bölüme şaşırtan gelişme!
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