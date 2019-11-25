Zalim İstanbul 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 20.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen ve beğenilen dizisi Zalim İstanbul son bölüm Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Nedim planlarını uygulamaya geçirirken oyununu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Nedim ve Ceren'i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına dönerken Agah, Ceren'i evden göndermek için uğraşır ancak karşısına Nedim çıkacaktır. Son bölümde yer alan heyecanlı sahnelerin ardından dizinin sıkı takipçileri "Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırma yapmaya başladılar. İşte Zalim İstanbul 21.yeni bölüm fragman ve detayları!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, planlarını uygulamaya geçiyor!

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler.

Şaşkına dönen Agah ne diyeceğini bilemez. Çünkü köşk onun olduğu kadar Nedim'indir de aynı zamanda.

Nedim, Cemre ve Cenk ile de bir konuşma gerçekleştirir. Cemre, Nedim'in tüm bu yaptıklarına inanamaz.

En büyük darbesini ise en sona saklamıştır. Agah ve Şeniz bunu duyunca şok geçirir. Çünkü Nedim, köşk ve tüm şirketi amcasından geri almak istemektedir.

Nedim şirketi geri alacak mı?

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul 21.yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim ve Cenk savaşı başlıyor!

Cenk, Nedim'i Cemre'ye aşık olmakla suçlar. Fakat Nedim'in verdiği cevap herkes için tokat niteliğindedir. Cemre'ye aşık olan kişinin yatalak Nedim olduğunu söyler. Tüm konuşulanları duyan Cemre yıkılır. Cenk ise Nedim ile olan savaşında galip çıkmaya kararlıdır.

Öte yandan Ceren'in planı tıkır tıkır işlemektedir. Agah Ceren'in teklifini kabul eder.

Yaşanılan durumlardan en çok rahatsız olan kişi ise Şeniz'in ta kendisidir. Agah'ı kesin bir dille uyarır. Nedim artık düşündükleri kişi değildir.

Amcasına ilk defa karşı duran Nedim, Agah'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Küçük yeğeni ellerindekileri almak için geri dönmüştür. Karaçay köşkü için asıl zor günler bundan sonra başlayacaktır.