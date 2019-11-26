Çocuk 11.bölüm fragmanı yayında! Çocuk yeni bölümde neler oluyor? Akça affedilecek mi?

Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin iddialı yapımı her Salı akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Çocuk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki bölümde Akça, Ali Kemal'in oynadığı oyundan habersiz Hasan'la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe'nin doğum günü partisine gelir. Son bölümde ise heyecanlı anlar yer almıştı. Peki Çocuk 11.bölümde neler oluyor? Akça affedilecek mi? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı!

ÇOCUK 11.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hasan'ın hayatı Ali Kemal'in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Asiye oğullarının arasına girip bir uzlaşma sağlamaya çalışsa da başarılı olamaz. Efe konusunda ikisinin de kararı nettir. Ferhat ve Kadir, Hasan'ın vurulmasıyla daha da öfkelenirlerken Hasan'ın hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak Efe'yi görmek için köşke girmesi ikilinin Hasan'a olan güvenini sarsmaya başlar. Hasan'ın Zeynep'i himayesine alması bu durumu daha da körükler. İkili Yavuz'un intikamını Hasan'dan habersiz almaya karar verirken, Hasan da köşke oğlunun doğum gününe davet edilmiştir.

Çocuk 11. son bölüm ikinci fragmanı izle!

Akça, Ali Kemal'in oynadığı oyundan habersiz Hasan'la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe'nin doğum günü partisine gelir. Kutlamanın yeri son anda değişmiştir. Asiye ve Akça bu durumdan Hasan'ın haberi olduğunu düşünürken, Hasan elinde hediyesiyle köşke gelir. Ali Kemal'in Hasan'a oyun oynadığını öğrenen Asiye ve Akça kahrolurken… Oyuna getirildiğini anlayan Hasan, Zeynep'in yardımıyla mekana gelir. Hasan'ın son anda öfkesine yenik düşmesi Efe'nin en mutlu gününü mahvederken Murat'ın Kadir'ler tarafından kaçırılması her şeyi daha da altüst eder.

HASAN ARTIK BİR KARAR VERMEK ZORUNDADIR…

Kardeşi Murat mı yoksa kardeşim dediği Kadir ve Ferhat'ı mı kurtaracaktır… Hasan'ın bu kararı Karasu ailesi ve Akça için kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

ÇOCUK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır.

Hasan'ın Şule'den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan'ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep'ten Hasan'ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe'yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır.

Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan'ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan'ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça'nın da payı vardır. Hasan ve Akça'nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep'le birlikte köşkten kovulur.V