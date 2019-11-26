Çukur son bölümde şok gelişme! Çukur 3.sezon 11.yeni bölüm fragmanı izle! Vartolu ve Ziya karşı karşıya!

Çukur 77.son bölüm ile Show Tv ekranlarına geldi. Dizi biter bitmez "Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arayan vatandaşların sayısı epey fazla. Dizinin son bölümünde Yamaç mahalleye gelen sürpriz misafiri karşısında görünce şaşkına döndü. Oldukça heyecanlı bir bölüme ev sahipliği yapan Çukur 3.sezon 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu? İşte ayrıntılar!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÇUKUR 3.SEZON 10.BÖLÜM)

YAMAÇ'IN KAFASI KARIŞIKTIR!

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak.

Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile bir kez daha İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu'nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.

ÇUKUR 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (ÇUKUR 3.SEZON 11.BÖLÜM)

Çukur 3.sezon 11.bölümden ilk sahne geldi. İşte Çukur 78.yeni bölümden ilk sahne!

Çukur 78. bölümden ilk sahne