Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir, kaç yaşında?

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın eşi ile ilgili ortaya atılan aldatma iddiaları magazin gündeminde ve sosyal medyada olay yarattı. Birkaç gündür gündemde olan konu vatandaşların ilgisini çekerken internet üzerinden de Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? Sorusu araştırılmaya başladı. Peki, Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser ne iş yapıyor, kaç yaşında?

DAMLA ERSUBAŞI'NIN EŞİ MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlarda oyunculukla tanışan Damla Ersubaşı ilk dizi deneyimini 1999 yılında Yılan Hikayesi dizisi ile yaşamış ancak Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile tanınmaktadır. Her Halimle Sev Beni, OKS Anneleri, Doktorlar, Arka Sokaklar, Aşka Sürgün, Sihirli Annem, Aslı ile Kerem ve Benimle Evlenir misin dizilerinde rol almıştır.