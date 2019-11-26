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"" dizisini tavsiye etti!

Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

AA Medya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:11
Malezya Kraliçesi Kuruluş Osman dizisini tavsiye etti!

Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren Kraliçe Azizah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.

Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

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Malezya Kraliçesi "Kuruluş Osman" dizisini tavsiye etti!
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