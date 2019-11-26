Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım Kuruluş Osman, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları ve sıralaması vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla takip ediliyor. Bilindiği üzere televizyon yapımlarının artık kanallarda sabit bir şekilde yerini alması ile birlikte bu alandaki rekabette iyice kızışmış bulunuyor. Bu noktada pek çok vatandaş gün içerisinde 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Kuruluş Osman tekrar bölümü, Zalim İstanbul, Çukur gibi dizilerin yayınlandığı akşamda hangi dizinin birinci olduğu ise merak konusu. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte bu soruların yanıtları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 KASIM REYTİNG SIRALAMASI KİM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizin içerisinden 25 Kasım reyting sonuçlarını bulabilirsiniz…