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açıklandı mı? 25 Kasım , Çukur, reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

açıklandı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Dizi sezonunun oturması ile birlikte bu bölgedeki rekabet iyice kızışmış durumda bulunuyor. Her gün önceki gün yayınlanan dizi ve programların yayınlanıyor. Vatandaşlar, arama motoru üzerinden ’25 Kasım ’ sorusunun yanıtını merak ediyorlar. ’ın tekrar bölümü, Çukur gibi dizilerin yayınlandığı akşamda reyting sıralamasında birinci olan yapımı haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 08:41
Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım Kuruluş Osman, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları ve sıralaması vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla takip ediliyor. Bilindiği üzere televizyon yapımlarının artık kanallarda sabit bir şekilde yerini alması ile birlikte bu alandaki rekabette iyice kızışmış bulunuyor. Bu noktada pek çok vatandaş gün içerisinde 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Kuruluş Osman tekrar bölümü, Zalim İstanbul, Çukur gibi dizilerin yayınlandığı akşamda hangi dizinin birinci olduğu ise merak konusu. Peki, 25 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte bu soruların yanıtları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 25 KASIM REYTİNG SIRALAMASI KİM BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin merakla araştırdığı konuların başında geliyor. Haberimizin içerisinden 25 Kasım reyting sonuçlarını bulabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 25 Kasım Kuruluş Osman, Çukur, Zalim İstanbul reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
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