Şahsiyet konusu nedir, oyuncuları kimler? Başrollerinde Haluk Bilginer'in bulunduğu Şahsiyet dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Şahsiyet konusu ve oyuncuları, dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmesinin ardından araştırma konusu haline geldi. Diziyi henüz izlememiş olanlar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından merak eden vatandaşlar internet üzerinden Şahsiyet konusu nedir, oyuncuları kimler? Şeklinde arama motorlarından sorgulamalar yapıyor. Peki, Şahsiyet konusu nedir? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Haluk Bilginer'in başrollerinde oynadığı dizi ile ilgili diğer detaylar…

ŞAHSİYET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere paylaşmıştı. Kadroda ikiliye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur eşlik etmişti. Dizide alzheimer hastası bir adam ve mesleğe yeni dahil olmuş bir polisin yollarının kesişme öyküsü anlatılıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA?

2018 mart yapımı olan Şahsiyet dizisi Puhu Tv ekranlarında yayınlanmıştı

ŞAHSİYET KONUSU NEDİR?

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.