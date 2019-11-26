Yemin 127.bölüm fragmanı yayınlanda mı? Yemin 126.son bölümde neler oldu? Cavidan köşeye sıkıştı!

Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal 7'nin ilgiyle takip edilen dizide Cavidan köşeye sıkışıyor. Dizinin sıkı takipçileri'' Yemin yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Emir Cavidan'ı şok edecek bir konuşma yapar. Talaz ise Kemal'in planlarını bozmak için harekete geçer. Cavidan'ın zor durumda olması onu yeni bir gerçekle yüzleştirdi. Yemin 1256.bölümde Kemal ev tuttuğunu Narin'e açıklamak için yol ararken, Talaz yeni bir plan peşindedir. Peki Yemin son bölümde neler oldu?

YEMİN 127.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yemin 127.Bölüm (26 Kasım 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle!

YEMİN 126.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

CAVİDAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Yemin dizisinde bugün Emir Cavidan'ı şok edecek bir konuşma yapar. Talaz ise Kemal'in planlarını bozmak için harekete geçer.

Emir'in yaptığı konuşma tüm konağı etkiler. Cavidan ise beklemediği bir gerçekle yüz yüze kalır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını anlayan Cavidan köşeye sıkışır. Kemal ise ev tuttuğunu Narin'e açıklamak için yol ararken, Talaz yeni bir plan peşindedir.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EMİR REYHAN'I KORUYOR

Kanal 7'nin büyük ilgi gören günlük yerli dizisi Yemin 22 Kasım Cuma günü yayınlanan son bölüm 125. bölümüyle izle7.com'da. Yemin dizisinde bugün Cemre'nin planı ters teper ve Emir Reyhan'a destek çıkar.

Emir tarafından korunan Reyhan şaşkındır. Emir'in daha açıklayacağı şeyler vardır…

Kemal'in Narin'e olan duyguları ise zor bir karar vermesine sebep olur.