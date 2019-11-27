Afili Aşk 24.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? Kerem ve Ayşe saklanıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe'nin köşe bucak saklanması heyecanlı anlara sahne olur. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arar. Bu haftaki bölümde Ayşe tekrardan evine geri dönmek zorunda kalır. Kerem ve Ayşe birbirinden uzak kalmaya başlar. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı yeni bölümde Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar. Peki Afili Aşk 24.bölümde neler oluyor? Haberimizde, dizinin son bölüm özetine ve yeni bölüm fragmanına bakabilirsiniz.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? KEREM VE AYŞE SAKLANIR!

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Afili Aşk 24. son bölüm fragmanı izle!

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe'nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem'in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe, Yelda'yı aşklarının gerçekliğine inandırmak için güçlerini birleştiriyor ve bunda başarılı oluyorlar!

Kerem ve Ayşe'yi yeni bir sınav daha bekliyor. Yelda'nın talimatlarıyla Kerem'e kötü davranan Ayşe, taktik değiştiriyor. Kerem'e olan biteni anlatıyor ve ikili yeni bir oyunun içine giriyor. Kerem, bu aşkın gerçek olduğuna annesini inandırmak için yemeden içmeden kesiliyor. Kerem'in bu hallerini gören Yelda ise onun üzülmesine dayanamıyor. Ayşe, hedefine ulaşıyor ve Yelda'nın inancını kazanmayı başarıyor. Bu olaylar tam son buldu derken Yelda'nın karşılaştığı manzara her şeyi yerle bir ediyor! Peki Yelda'yı kararından döndüren şey ne?

Öte yandan Volkan ve Gonca cephesinde de olaylar durulmuyor. Henüz ihaneti affetmemiş olan Gonca, ikinci bir şokla büyük bir hayal kırıklığına uğruyor... Volkan, Gonca'ya kendini affettirebilecek mi?