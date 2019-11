Babadan Oğula konusu nedir? Babadan Oğula filmi oyuncuları ve konusu!

Babadan Oğula filmi konusu; Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptığı karnaval kumpanyası ile şehir şehi gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karşılaşır; ve kendi yokluğundan Romina'nın onun oğlu olan Jason'ı dünyaya getirdiğini öğrenir. Bu şekilde başlayan film gerilim dolu sahneleriyle izleyicilerini ekranlara kilitleyecek. Peki, Babadan Oğula konusu nedir? Babadan Oğula oyuncuları ve konusu haberimizde…

BABADAN OĞULA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Luke çok yetenekli bir motosiklet sürücüsüdür ve dublörlük yaptığı karnaval kumpanyası ile şehir şehir gezmektedir. New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde eski sevgilisi Romina ile yeniden karşılaşır ve kendi yokluğundan Romina'nın onun oğlu olan Jason'ı dünyaya getirdiğini öğrenir. Luke yollarda geçen hayatını düzene sokma ve ailesiyle yeni bir yaşam kurma kararı alır.

İlk iş olarak da Robin'in yanında araba tamircisi olarak çalışmaya başlar. Robin kısa sürede Luke'un yeteneklerini keşfeder ve yapılacak bir dizi banka soygunu için kendisine ortak olmasını ister. Bu teklif tek amacı karısı ve çocuğu için daha iyi bir hayat sağlamak olan Luke'u hırslı polis memuru Avery Crossile karşı karşıya getirecektir. Polis departmanının şefi olan Deluca ile mücadele eden Avery de, ailesi ve işi arasındaki hassas dengeleri korumaya çalışmaktadır...

BABADAN OĞULA FİLMİ OYUNCULARI

Bradley Cooper, Eva Mendes, Ryan Gosling, Rose Byrne, Ray Liotta

Orijinal adı : The Place Beyond The Pines

Yönetmen : Derek Cianfrance