Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?

'in hikayesi! diye birisi var mı, nasıl öldü?

dizisi 2.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda müthiş isimler yer alırken dikkat çeken oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden dizinin karakterleri merak ediliyor. Hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşı olan Bamsı iyi kalpli ve çok komik bir adamdır. Aşk hayatı ile de dikkat çeken karakterin kalbi iki aşk arasında kalmıştı. Peki diye birisi var mı, nasıl öldü? Bamsı Beyrek'in hikayesi nedir?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:16
Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?

'de yayınlanan ilk bölümüyle reyting rekoru kıran dizisi, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen odizinin karakteri merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri '' diye birisi var mı, nasıl öldü?'' sorusuna yanıt arıyor. Efsane bir kahraman olan ve gerçekte Bamsı'nın olup olmadığı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEYREK'İN HİKAYESİ! TARİHTE BAMSI BEYREK DİYE BİRİSİ VAR MI, NASIL ÖLDÜ?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN