Bamsı Beyrek'in hikayesi! Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?

ATV'de yayınlanan ilk bölümüyle reyting rekoru kıran Kuruluş Osman dizisi, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.Her Çarşamba yeni bölümleriyle ekrana gelen odizinin Bamsı Beyrek karakteri merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü?'' sorusuna yanıt arıyor. Efsane bir kahraman olan Bamsı Beyrek hikayesi ve gerçekte Bamsı'nın olup olmadığı ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEYREK'İN HİKAYESİ! TARİHTE BAMSI BEYREK DİYE BİRİSİ VAR MI, NASIL ÖLDÜ?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Tarihte Bamsı Beyrek diye birisi var mı, nasıl öldü? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.