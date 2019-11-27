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46.bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz evi terk ediyor!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 46.bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin bu haftaki yeni bölümü oldukça heyecanlı. Her sahnesinde başka bir aksiyonun olduğu dizi severler Çukurova'ya bu hafta doyacaklar. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Hünkar ile Fekeli'nin arasında Behice girecek. Demir ise bütün arazilerini satmak isterken Hünkar duruma el koymak isteyecek. Öte yandan Hünkar Yaman'dan intikam almak isteyen Şermin, Hünkar ile Fekeli'nin samimi görüntülerini yakalayacak ve koz olarak kullanacak. Dizinin en can alıcı sahnesi ile Yılmaz'ın Züleyha ile tekrar konuşacağı an olacak. Haberimizin içeriğinden fragmanını izleyebilir, dizi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 01:16
Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz evi terk ediyor!

Merakla beklenen ATV'nin rekortmen dizisi 46.bölüm fragmanı yayınlandı. Her Perşembe ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde bu hafta da şok edici sahneler yaşanacak. İzleyicinin ekrana kilitleneceği bölümler olurken ortalık yine karışacak. Demir arazilerini satmak isterken, Şermin ise onlardan intikamını kötü bir şekilde alacak. Öte yandan Behice planlarını devreye sokarken Yılmaz ise evi terk edecek. Bu duruma üzülen Fekeli ise Yılmaz'ı affedecek mi? fragmanı izle! detayları burada!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarına Perşembe akşamı gelen ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar...

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Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz evi terk ediyor!
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