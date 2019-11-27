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Germiyanoğlu kimdir? Alişar Bey ne zaman yaşadı? kimdir?

dizisinde önemli karakterlerden biri haline gelen kimdir sorusu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Burak Özçivit’in başrollerinde oynadığı Atv’nin iddialı dizisinde Bey’I ünlü oyuncu canlandırıyor. Diğer tüm karakterler gibi başarılı oyunculuk yeteneğiyle beğenilen karakterin tarihteki yeri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Germiyanoğlu Alişar Bey kimdir? Alişar Bey ne zaman yaşadı? Saruhan Ünel kimdir?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:26
Germiyanoğlu Alişar Bey kimdir? Alişar Bey ne zaman yaşadı? Saruhan Ünel kimdir?

Kuruluş Osman dizisiyle ilgili olarak Saruhan Ünel'in hayat verdiği Alişar Bey de Germiyanoğullarının Bey'i olarak dikkat çekiyor. Dizide yer alan tüm oyuncular gibi beğenilen Saruhan Ünel kimdir sorusu internet üzerinden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Atv ekranlarının sevilen ve ilk bölümüyle reyting rekorlarına imza atan dizinin yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Peki, merak konusu haline gelen Germiyanoğlu Alişar Bey kimdir? Alişar Bey ne zaman yaşadı? Saruhan Ünel kimdir? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN ALİŞAR BEY KİMDİR OSMAN BEY'İN DÜŞMANI MI?

Gazi Osman Şah Eskişehir'e gidince, Eskişehir hükümet merkezi oldu ve şehirde pazar kuruldu. Eskişehir'in, Kütahya eyaletine bağlı olduğunu iler .şüren Kütahya Bey'i Germiya-noğlu Alişar Bey, adamlarından birini Eskişehir'e gönderip, pazarda satılan mallardan vergi almak istedi. Gazi Osman Bey, gelen adamı kovdu ve pazar memurlarına ekmek parası diye her yükten ikişer akça alınmak üzere bac resmi koydu.

Bu meseleden dolayı Osman Şah ile, Germiyanoğlu arasında küçük bir çatışma oldu ve tabii kazanan yine Osman Bey...
Kütahya ve başka taraflardan gelen Türkmenler, Karacahisar'a yerleştiler. Bundan sonra Osman Gazi bazen Eskişehir'de, bazen Söğüt'te, bazen de Karacahisar'da oturur, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına ve halkın haklarının korunmasına çalışırdı. Bu suretle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içinde idi.

ALİŞAR BEY'İ CANLANDIRACAK SARUHAN ÜNEL KİMDİR?

Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul, Fatih'de dünyaya geldi. Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan başarılı oyuncunun Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap, baba tarafı ise Arnavut kökenli Selanik'lidir. Saruhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel'in de abisidir. Meslek Lisesi'nde tekstil bölümü okuyan Hünel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü kazandı ancak devam edemedi.

Saruhan Hünel, kariyerine mankenlik yaparak başladı. Oyunculuğa ilk adımını 20 yaşındaTRT için çekilen filmlerle atan Hünel, sonrasında şarkıcı Emrah ile birlikte 1992 yılında "Gündüzün Karanlığı", 1993 yılında "Yasak Sokaklar", 1998 yılında "Unutabilsem" dizilerinde oynadı.

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