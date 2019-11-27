Kuruluş Osman 1. bölüm tamamı izle! Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça ATV tarafından yayınlandı!

Kuruluş Osman 1. Bölüm ATV ekranlarında geçtiğimiz gün yayınlandı. Reyting rekorlarına imza atan iddialı dizi sosyal medyada izleyicileri tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan ve Osmanlı Devletinin tarihini anlatacak olan yapım milyonlarca kişiyi ekran başına kilitledi. ATV ekranlarından diziyi izleyememiş olan vatandaşlar internet üzerinden "Kuruluş Osman 1. Bölüm tamamı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm tamamı izleme linki…

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM İZLE

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim daha eklendi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan, "Kuruluş Osman"ın muhteşem oyuncu kadrosuna bu hafta "Konur Alp" rolüyle Eren Vurdem de dahil oldu. Haberimizin devamından ATV'nin iddialı dizisinin ilk bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz…